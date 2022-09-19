Davutoğlu, HDPKK ve 28 Şubat paşalarına özgürlük istedi! Sivas mazlumlarını ağzına almaktan çekindi

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine hiç şaşırtmadı.

Fatih Altaylı, "Biliyorsunuz ki 80 küsür yaşında kimi alzaymır kimi kanser hastası yürüyemiyen kendine bakmaktan aciz generaller hapiste. Siz özgürlük diyorsunuz bu insanların özgürlük hakkı yok mu?" sorusunu Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'na iletti.

Davutoğlu HDPKK dahil özgürlük istedi Sivas mazlumlarını saymadı

Davutoğlu, "Sadece onlarla ilgili değil Aysel Tuğluk da dahil, KHK'lılar gibi hekimlerimizin verdiği raporla onların salıverilmesinden yanayım. Ben bunu desteklerim. Aysel Tuğluk için de, paşalar için de, KHK'lılar için de geçerlidir bu söylediğim." dedi.

Sivas olayları nedeniyle tutuklu bulunan insanların hakları ise unutuldu.