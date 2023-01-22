  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle
Medya

Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan'a karşı nasıl hareket edeceği konusunda "taktik" verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 09:40:00 -
Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan'a karşı nasıl hareket edeceği konusunda "taktik" verdi. Davutoğlu'nun Erdoğan'ı "sallayabileceği" rüyasını gören Uğuroğlu, "Savunma yapmayı bırak ve hesap sor Davutoğlu" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"(…) En iyi savunma hücumdur…

Bu kuralı en iyi uygulayan siyasetçi eski topçu Erdoğan'dır.

(…)

Ahmet Davutoğlu;

Seçim dönemi, hesap sorma dönemidir.

Bırak savunma yapmayı, aç kırmızı dosyaları ve salla Erdoğan'ı…"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23