Davutoğlu, Erdoğan'ı böyle "sallayacakmış"! Bunlar neyin kafasını yaşıyor böyle
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan'a karşı nasıl hareket edeceği konusunda "taktik" verdi.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Ahmet Davutoğlu'na Tayyip Erdoğan'a karşı nasıl hareket edeceği konusunda "taktik" verdi. Davutoğlu'nun Erdoğan'ı "sallayabileceği" rüyasını gören Uğuroğlu, "Savunma yapmayı bırak ve hesap sor Davutoğlu" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:
"(…) En iyi savunma hücumdur…
Bu kuralı en iyi uygulayan siyasetçi eski topçu Erdoğan'dır.
(…)
Ahmet Davutoğlu;
Seçim dönemi, hesap sorma dönemidir.
Bırak savunma yapmayı, aç kırmızı dosyaları ve salla Erdoğan'ı…"