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Davutoğlu ekibinden ihraç açıklaması

AK Parti MYK'sında aralarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu 4 ismin kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmesinin ardından konuşan Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, ihraç kararlarına ilişkin “Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme." dedi.

03 Eylül 2019 Salı 10:53
Davutoğlu ekibinden ihraç açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.

Eski Başbakan Davutoğlu’nun AK Parti’den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesini değerlendiren eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Sayın Davutoğlu’nun zarafetiyle ihraç kelimesinin yan yana gelmesi ne kadar ayıp bir şeydir. Bu karar bizim davamıza yapılmış büyük bir ayıptır. Davutoğlu’nu değil davanın ihracıdır bu” dedi.

Medya Notu sitesine konuşan Nedim Yamalı, “Konuşmak, eleştirmek için bile asgari demokratik bir zeminin kalmadığını gösteriyor alınan karar. Maalesef görüntü bu. Partinin içinde Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişki kuran, iletişim içinde olanları görünce… Bu insanlar neden içeride Davutoğlu neden ihraç ediliyor diye insan düşünüyor. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuştuğu Perinçekler bu parti tabanında artık daha çok seviliyor? Yoksa Davutoğlu mu AK Parti’nin tabanında daha çok sevgi ve saygı görüyor bunu bir düşünmek ve sormak lazım” ifadelerini kullandı.

"Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme"

Kararın yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıracağını söyleyen Yamalı, “Yeni parti çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme. Türkiye’nin yeni bir siyasal anlayışa ihtiyacı var. Sayın Davutoğlu uzun süredir dile getiriyor. Bu zihin yapısıyla ne Türkiye’deki ne İslam dünyasındaki siyasal hareketlerin gidebileceği bir yer yok. İnsanlar mutlaka yeni yollar arayacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:53
  1. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  2. Selçuk Özdağ
  3. Ayhan Sefer Üstün
  4. Abdullah Başçı
  5. Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı
  6. eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci

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