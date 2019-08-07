Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız AK Parti'den ayrılarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen partinin ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gereken reformları gerçekleştirmemesi halinde 'Gereğini yapacağız' diyerek yeni parti kurma tehdidinde bulundu.

AK Parti’den koparak kurulacak olan yeni parti süreci hızlanırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi medyada daha da görünür hâle gelmeye başladı. . Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Genel başkanınızın damadıyla nasıl rekabet edeceksiniz. En büyük sorun ailenin siyasette olması" tepkisini gösterdi. 'Gereğini yapacağız' DW Türkçe’den Nevşin Mengü’ye konuşan Yamalı, “parti içinde yozlaşma olduğundan” bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyledi. Yamalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen reformların gelmemesi halinde gereğini yaparak yeni parti kuracaklarını ima etti.

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