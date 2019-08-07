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Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız

AK Parti'den ayrılarak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen partinin ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gereken reformları gerçekleştirmemesi halinde 'Gereğini yapacağız' diyerek yeni parti kurma tehdidinde bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız

AK Parti’den koparak kurulacak olan yeni parti süreci hızlanırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibi medyada daha da görünür hâle gelmeye başladı. .

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, "Genel başkanınızın damadıyla nasıl rekabet edeceksiniz. En büyük sorun ailenin siyasette olması" tepkisini gösterdi.

'Gereğini yapacağız'

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’ye konuşan Yamalı, “parti içinde yozlaşma olduğundan” bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinin yönetimden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yamalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen reformların gelmemesi halinde gereğini yaparak yeni parti kuracaklarını ima etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. nedim yamalı

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  • TeştikliTeştikli31 dk önce
    Seçim zamanı bizde gereğini yaparak sizi siyaset çöplüğündeki parti ve siyasetçilerin yanına göndereceğiz derdiniz Türkiye değil doğuda kurulacak düzenin değirmenine su taşıyıp Sam amcanızın çarkını çevirmek
  • dumanlıdumanlı34 dk önce
    akit böyle haber yaptıkça bundan sonra akp nin sırtı yerden kalkmaz. chp li belediyelerde akraba atamalarını eleştirirken saraydaki aile yönetimini eleştirenleri itibarsızlaştırmaya çalışmak amaca hizmet etmez ancak samiyetsizliği ortaya çıkarır.
  • derdimiz vatanderdimiz vatan35 dk önce
    Adam doğruyu söylemiş siz tehdit diye haber veriyorsunuz.
  • yazıYORUMyazıYORUM37 dk önce
    Nevşin MENGÜ'ye konuşan "adam" ADAM değildir zaten!!!
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut38 dk önce
    İl başkanlığı dönemini dut yemiş bülbül gibi geçirdi. Yanlışa yanlış diyemedi. Doğruyu millete gösteremedi. Şimdi hariçten gazel okuyor...
  • meleknurmeleknur39 dk önce
    BİR GİRİŞ POLİTİKASI İÇİN AÇIK KAPI ARIYORLAR NEREDEN BULURLARSA ORADAN YÜKLENECEKLER

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