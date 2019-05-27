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Davutoğlu Diyarbakır’da iftara katıldı

Diyarbakır’da Gönül Köprüsü Platformu tarafından düzenlenen iftar programına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti kurma iddialarını yalanladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:21
Davutoğlu Diyarbakır’da iftara katıldı

Diyarbakır’da Gönül Köprüsü Platformu tarafından düzenlenen iftar programına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti kurma iddialarını yalanladı. Davutoğlu, “Diyarbakır’a gelmemizin herhangi bir bahanesi yoktur. Diyarbakır bizim yüreğimizde her zaman mevcuttur” dedi.


Gönül Köprüsü Platformu tarafından bir otelde düzenlenen iftar programına katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti kurma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Diyarbakır’ı ziyaretim dolayısıyla çok farklı mülahaza oldu ve yorumlar yapıldı" diyen Davutoğlu, “Neredeyse iki haftadır ulusal basında, yerel basında farklı yorumlar yapıldı. Çok basit bir şekilde cevap veriyorum. Bizim Diyarbakır’a gelişimiz için herhangi bir bahaneye, gerekçeye ihtiyacımız yoktur. İcabetime şu veya bu şekilde anlam yükleyenlere sesleniyorum, Allah şahit olsun, Mekke, Medine ve Kudüs’ten gelen davete nasıl hayır demezsem ve demeyeceksem, Diyarbakır’dan gelen hiçbir davete hiçbir zaman hayır demedim ve demeyeceğim. Bu mübarek Ramazan ayı gecesi böyle bir davete hayır demek Hazreti Ömer’e hayır demektir. Hazreti Süleyman’a, ashabına hayır demektir. İki elim kanda olsa ve ne şekilde hangi şekilde, hangi şartlarda olursa olsun Diyarbakır beni bekliyorsa iki elim kanda da olsa sizinle beraber olacağım” diye konuştu.


Davutoğlu, yapılan açıklamaların ardından teravih namazını eda etmek için beraberindekilerle birlikte Sur ilçesindeki Ulu Cami’ye geçti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:21
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