  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
Aktüel

Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:05:56 -
Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ile Uysal basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu, DP'ye iadeiziyaret ve partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını paylaşmak için geldiklerini belirterek, bu vesileyle Türkiye gündemine ilişkin kapsamlı bir istişare yapıldığını kaydetti.

2021 için belirlenen asgari ücrete değinen Davutoğlu, "Birçok gelişmiş ülkede asgari ücretliler yüzde 10'ları bulurken, Türkiye'de bu yüzde 60, 70'lere tekabül eden bir kitleyi ilgilendiriyorsa asgari ücret tespiti, salt asgari ücret tespiti olmaktan çıkmıştır. Ama maalesef hükümet burada da tamamıyla kendi iktidarıyla özdeşleşmiş birtakım çevrelere kaynak aktarırken cömert, geniş halk kesimlerine kaynak aktarırken son derece cimri bir tutum takındı." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, yeni ekonomi yönetiminin faiz baz puanını artırdığına dikkati çekerek, "Son 4 yılın siyasi ve ekonomik literatürünü faiz karşıtlığı ve faiz lobisi üzerinde inşa eden Sayın Cumhurbaşkanı, bu gelişme karşısında şu anda sükut ediyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortaya çıkan süreç pandemiyle derinleşti"

DP Genel Başkanı Uysal ise Gelecek Partisinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli ile Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüştüklerini aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de ortaya çıkan sürecin pandemiyle derinleştiğini belirtti.

Kaynakların kötü kullanımı ve kötü yönetiminin keyfi bir rejimin tabii sonuçları olduğunu savunan Uysal, şöyle devam etti:

"Biz bu keyfilikten bu ülkeyi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Büyük geçmişin içerisinde bugün sahip olduğumuz imkan ve kapasiteyi azami noktaya çıkartmak, o iklimi sermek siyasetin vazifesi, hepimizin de ortak müştereği. Demokrat Parti olarak demokrasi ve hukuk ortak paydasında Türkiye'nin makulleşmesine, uçlara kaymış kimliklere, mahallelere hapsedilmiş siyasetini o ortak paydada yeniden inşa edebilmek noktasında sorumluluk alıyoruz, irademizi beyan ediyoruz. Bu noktada karşılıklı iş birliklerinde taraftar olduğumuzu beyan etmek isterim."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay