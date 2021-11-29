Davutoğlu, dedikoducu teyzeler gibi

"Biz siyasi menfaat peşinde koşanlardan değiliz. Biz bunun için bu yüce çatının altındayız. Umudunu AK Parti'ye bağlayan milyonlar merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam" diyen, ancak daha sonra pari kurup her gün eski dava arkadaşlarına hakaretler savuran Ahmet Davutoğlu, işi iftiraya kadar vardırdı. Son ekonomik gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bakan müdürleriyle yaptığı toplantıda faiz indirimi sorusuna, "Mecbur kaldık" cevabı verdiği duyumu aldıklarını söyleyerek dedikoducu mahalle karıları gibi konuştu. Davutoğlu, baştan aşağı haysiyet cellatlığı kokan konuşmasında devamla şunları söyledi: "Bugün kurumsal kriz süreci var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı’nın ne dediğini artık neredeyse kimse merak etmiyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle toplandı. Oradan edindiğimiz intibalar şu ki; orada ne Merkez Bankası Başkanı bir Merkez Başkanı dirayetiyle onlara bir yön gösterebildi, ne de bankalar ‘Bundan sonra şöyle bir yol izlenecek’ diye bir kanaate ulaşabildi. ‘Niçin faiz indirimine hazırlıksız bir şekilde gidildiğine’ yönelik soruya ‘Mecbur kaldık’ ifadesini kullandığı duyumunu aldık Merkez Bankası Başkanı’nın."

Dedikoducu teyzeler zaten yapıyor o işi

Davutoğlu'nun, ne olduğu belli olmayan bir "duyum"dan hareketle Merkez Bankası Başkanı'nı hedef tahtasına oturtmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları, "Ahmet Bey, 'Duyumuma göre S-400’ler Cumhurbaşkanlığı sarayının korunması için alınıyor' saçmalığını dahi dile getirebilecek kadar zıvanadan çıkan Meral Akşener’e özeniyor herhalde. Öyle ya, o da 16 Nisan referandumundan hemen önce, 'Duyum aldım, referandum iptal edilebilir' demiş, 'AK Parti’nin, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı kurduğuna dair duyumlarımız var. Seçimlerde istedikleri neticeyi elde edemezlerse, bu kamplarda eğittikleri kişileri sahaya sürerek kaos çıkartacaklar' hezeyanlarını pervasızca dillendirmişti. Hatırlanacak olursa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 'Duyum aldık. AK Partililer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bazı evrakları alelacele kaçırıyormuş' yalanını üfürmüş, 'Ben başkan seçildikten sonra metrobüste insanların birbirlerine yer vermeye başladıklarına dair duyumlar geliyor' sözleriyle komik duruma düşmüştü. Bunların alayı 'duyum' siyasetçisi. Halbuki 'duyum' paylaşmak için siyasetçi olmaya gerek yok. Pencere kenarına çöreklenip dirseklerinin altına koydukları minderle gün boyu çekirdek çitleyen dedikoducu teyzeler zaten o işi yapıyor" tepkisini gösterdi.