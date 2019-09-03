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Davutoğlu cephesinin yeni planı! Tek tek partiden istifa edilecek

AK Parti MYK’da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 eski milletvekilinin ihraç kararı sonrası Davutoğlu cephesinin yeni planı ortaya çıktı. Partiden tek tek istifalar edilecek.

03 Eylül 2019 Salı 14:20
Davutoğlu cephesinin yeni planı! Tek tek partiden istifa edilecek

 Sezai Erhan  yeniakit 

Bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın partiden kesin ihracı istendi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu dört ismin, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

Bu karar sonrası Davutoğlu’nun ekibi içerisinde yer aldığı bilinen eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz istifa etti. Durmaz’ın yanısıra Davutoğlu’na yakın eski milletvekilleri, eski il başkanları ve bazı parti üyeleri de tek tek istifalarını sunacak.

Davutoğlu’nun ofisinde toplanılacak

Alınan bilgilere göre; 4 Eylül’de Ahmet Davutoğlu’nun çalışma ofisinde Ahmet Davutoğlu ile Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ bir araya gelecek. Bu isimler görüşmelerini sürdürüp basın açıklamasıyla gündemde kalmaya devam etmeyi planlarken, diğer taraftan Davutoğlu’na yakın isimlerde Partiden istifa edecekler.

AK Partili hiçbir yeni vekil istifa etmeyecek

Kulislerde, Ahmet Davutoğlu’na yakın 25 eski milletvekilinin ilk etapta istifa edeceğini, şuanda TBMM çatısı altında AK Partili hiçbir milletvekilinin istifasının söz konusu olmayacağı konuşuluyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:20
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. yeni parti
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ
  6. eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün
  7. Abdullah Başçı
  8. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
  9. Talha Erol Durmaz
  10. Selçuk Özdağ

YORUM YAZ

  • CEHENNEM İN DİBİNE KADAR YOLU VARCEHENNEM İN DİBİNE KADAR YOLU VAR35 dk önce
    AK PARTİ TEMİZLENİYOR! BU KRİPTOLAR 2011 DEN SONRA ZATEN OY VERMEDİLER . ASALAKLAR
  • KiziroğluKiziroğlu46 dk önce
    Geliyor büyük lider, oyum davudoğluna.
  • MemetMemet1 sa önce
    Adamlar dönek, hain ve ihanetçi, bunlara güvenilmez. Reis, Davutoğlu'nu başbakanlıktan azlederken çok üzülmüştük, Reisin bir bildiğini olduğunu anlamadık, şu an itibariyle bu güruhu çok iyi anlamış durumdayız. Karanlık güçlere çalışanlara yazıklar olsun...
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Seçim de Akp % 1 alabilir mi? Kime sorsam, sokakta herkes AKP'ye öfkeli. Sadece Havuz medyası ile Aktroller kalmış. Havuz Medyası ve Aktroller dışında AKP'yi destekleyen görmüyorum.Eğer AKP'li varsa nerde bunlar? Hangi sokak veya meydandalar? Önceleri heryerde AKP'liler cirit atıyordu. Nerde bunlar?
  • HaticeHatice1 sa önce
    Defolup gitsinler gulenle pkk ile gizlice isbirligi yapan akp liler gitsinler onlardan bir hayir gormedik, allah buyuk her iste bir hayir vardir anlasilan tayyip beyi dusurmek istiyorlar ama allah musaade etmezse hicbir sey yapamazlar bu dunyanin sahibi allahtir o ol derse hersey bir anda altust olur ve dunyaya vaadettigi nurunu tamamlayacagi mubarek zatlarin zuhurunu gerceklestirir bekleyip gorelim bakalim kim kimi yenecek
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Siyaseti RANT KAPISI olmaktan çıkarmadıkça bu kısır döngü devam edecek. 24.470 tl vekil maaşına karşın 2 bin küsür emekli maaşı ve askari ücret Allahdan revamıdır??? Kanunsa kanun kararname ise kararname ile, bu gidişe bir son verin.Bir vekilin Cep tlf AYLIK 1.450.000 tl masrafını bu MİLLETE ÖDETMEDİNİZ Mİ? Milletin sırtından KENE gibi beslenmek, nasıl ADİL oluyor?Türkiye sosyal bir hukuk devleti diye nutuk atınca, size gülenleri GÖRÜN artık. Nerde vekillik (rant kapısı) garanti oraya. Akp den ayrılıp gelmezler, ordan rantı kesilenler, sizin rant kapısına gelecekler, KABUL EDECEKMİSİNİZ? Kabul ederseniz eğer, nasıl AÇIKLAYACAKSINIZ bunu? Ne farkınız olacak ayrıldığınız yerden?
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    atılan her adımda bu hainlere milletin nefreti dahda artıyor. yazık çıkar koltuk makam uğruna tüm geçmisşini yok edenlere
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Davutoğlu haber değil...
  • NurNur1 sa önce
    Aman Allahım vatan kurtaran aslanlara bak !! Çete kuracaklar !!! Sizden ne köy ne kasaba olur
  • memomemo1 sa önce
    akıl bence feto dan

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