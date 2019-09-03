Davutoğlu cephesinin yeni planı! Tek tek partiden istifa edilecek

Sezai Erhan yeniakit

Bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın partiden kesin ihracı istendi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu dört ismin, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

Bu karar sonrası Davutoğlu’nun ekibi içerisinde yer aldığı bilinen eski AK Parti Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz istifa etti. Durmaz’ın yanısıra Davutoğlu’na yakın eski milletvekilleri, eski il başkanları ve bazı parti üyeleri de tek tek istifalarını sunacak.

Davutoğlu’nun ofisinde toplanılacak

Alınan bilgilere göre; 4 Eylül’de Ahmet Davutoğlu’nun çalışma ofisinde Ahmet Davutoğlu ile Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ bir araya gelecek. Bu isimler görüşmelerini sürdürüp basın açıklamasıyla gündemde kalmaya devam etmeyi planlarken, diğer taraftan Davutoğlu’na yakın isimlerde Partiden istifa edecekler.

AK Partili hiçbir yeni vekil istifa etmeyecek

Kulislerde, Ahmet Davutoğlu’na yakın 25 eski milletvekilinin ilk etapta istifa edeceğini, şuanda TBMM çatısı altında AK Partili hiçbir milletvekilinin istifasının söz konusu olmayacağı konuşuluyor.