Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Son günlerde yeni parti çalışmalarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Davutoğlu'nun memleketi Konya'da partisinin programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamaları kamuoyunda, Davutoğlu ve ekibi için ihraç mesajı olarak yorumlandı.

Allah’ın kulu olan herkes hata yapar

Yeni Akit’in ulaştığı Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı bilinen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin, “Biz AK Parti’nin hatalarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz makamlara değil bu ülkeye sevdalıyız. Allah’ın kulu olan herkes hata yapar, hataları konuşmak dile getirmek ihraç nedeniyse söyleyecek bir söz yok” dedi.

Beni ihraç etmelerini beklemiyorum

Davutoğlu, daha önce katıldığı bir canlı yayında ise "Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım" ifadelerini kullanmıştı.