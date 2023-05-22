Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun feleği şaşacak! Öyle bir çağrı geldi ki...

CHP'nin fonladığı Halk TV'de kalem oynatan Mehmet Tezkan, Millet İttifakı paydaşları partilerin genel başkanlarına “Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmaktan feragat etme” çağrısında bulundu.

Tezkan, “Madem ilk turu unutun, o oldu bitti; iki adaylı yarış sıfırdan başlıyor diyorlar… (...) Madem bu seçim değil referandum. O halde 6’lı Masa’nın liderleri de üzerlerine düşeni yapmalı. Karamollaoğlu, Babacan, Uysal ve Davutoğlu önemli olan ülke diyerek hiçbir makam mevki beklemediklerini ilan etmeliler” diye yazdı.

Tezkan, yazısında ayrıca, “Bu satırları okuyanlar neden Akşener’i katmadın diyecek. Neden ona da cumhurbaşkanlığı yardımcılığından vazgeç çağrısı yapmadın diye soracak… Açıklayayım. BİR: Akşener gece gündüz çalıştı. 50’den fazla miting yaptı. İKİ: Akşener kendi partisiyle seçime girdi, diğer dört parti CHP’ye yamandı” dedi.

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