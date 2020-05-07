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Gündem

Davut Güloğlu'ndan Selçuk Bayraktar ile ilgili ses getirecek sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Davut Güloğlu, CHP'li Veli Ağbaba'nın iftiralarda bulunduğu Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:15:00 -

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi, sanatçı Davut Güloğlu, CHP'lilerin skandal bir şekilde iftiralarda bulunduğu Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a sahip çıkılması gerektiğin, söyledi.

Sanatçı Davut Güloğlu, dün canlı yayında açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili konuştu.

Güloğlu, yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın öğrencisi, #MilliTeknolojiHamlesi lideri.. İhtiyacımız olanı ve daha nicelerini yetiştirecek bir Selçuk! Sahip çıkmamız gerek. Bir Vecihi Hürkuş daha kurban edemeyiz! Milli Görüş budur ve milli olanın yanındadır" dedi.

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