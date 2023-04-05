  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Davut Güloğlu adaylık başvurusu yaptı!
Siyaset

Davut Güloğlu adaylık başvurusu yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 12:24:00 -
Davut Güloğlu adaylık başvurusu yaptı!

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekili aday adayları listeleri belirlenmeye devam ediyor.

Bazı ünlü isimler de gönül verdikleri siyasi partilerden milletvekili aday adayı oldu.

O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Davut Güloğlu...

Daha önce partiye katıldığını duyuran Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

İYİ Parti'nin ahlaksızı Ahat'a Yeniden Refah Partisi'nden çok zor HÜDA PAR sorusu!
İYİ Parti'nin ahlaksızı Ahat'a Yeniden Refah Partisi'nden çok zor HÜDA PAR sorusu!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'nin ahlaksızı Ahat'a Yeniden Refah Partisi'nden çok zor HÜDA PAR sorusu!

Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na cevap! 'CHP’liler Madımak katili diyorlardı ne oldu şimdi?'
Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na cevap! 'CHP’liler Madımak katili diyorlardı ne oldu şimdi?'

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Karamollaoğlu'na cevap! 'CHP’liler Madımak katili diyorlardı ne oldu şimdi?'

Yeniden Refah Partisi'nde yüz yüze mülakatlar başladı
Yeniden Refah Partisi'nde yüz yüze mülakatlar başladı

Gündem

Yeniden Refah Partisi'nde yüz yüze mülakatlar başladı

Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan şok "Yeniden Refah" iddiası! Fitne mi, yoksa gerçek mi?
Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan şok "Yeniden Refah" iddiası! Fitne mi, yoksa gerçek mi?

Medya

Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan şok "Yeniden Refah" iddiası! Fitne mi, yoksa gerçek mi?

Yeniden Refah Partisi'nden Tele 1'in o yalanına sert tepki!
Yeniden Refah Partisi'nden Tele 1'in o yalanına sert tepki!

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Tele 1'in o yalanına sert tepki!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asim keskin

Tüm siyasi partiler Trabzonlular tarafindan parsellendi tipki istanbul belediyeleri futbol klübleri ve dahi diyanet gibi.Simdi bu kisi vekil aadyligini istanbuldan kuramasin gitsin Trabzondan koysun. ÜLkeye ne verebilir? koca bir hic, Sayin Erbakan, galiba sasirdiniz. koca ülkede sag kolunuz yapmak icin insan mi bulamadiniz.

YUSUF SALİHPAŞAOĞLU

HİÇBİR EKSİĞİ YOK...GÜNAHLARINA KARIŞAMAM
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23