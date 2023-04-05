Davut Güloğlu adaylık başvurusu yaptı!
Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekili aday adayları listeleri belirlenmeye devam ediyor.
Bazı ünlü isimler de gönül verdikleri siyasi partilerden milletvekili aday adayı oldu.
O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Davut Güloğlu...
Daha önce partiye katıldığını duyuran Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
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