0553 313 94 23

Davul-zurnalı yol asfaltlama çalışması

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki 2 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması, davul zurna eşliğinde başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:45
Davul-zurnalı yol asfaltlama çalışması

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki 2 kilometrelik yolun asfaltlama çalışması, davul zurna eşliğinde başladı.


Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasında yaklaşık 3 yıldır beklenilen asfaltlama çalışmasının bugün başlaması sebebiyle Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, Karayolları ekipleri için davul zurna ekibini asfaltlama çalışmasının başlayacağı alana getirdi. Davul zurna eşliğinde başlayan yol asfaltlama çalışmasına, ilçede birçok hizmetleri bulunan ve tayininin çıkması sebebiyle ilçeden ayrılacak olan İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, çevre köy muhtarları katıldı.


Asfaltlama çalışmasının yapıldığı alana gelen çevredeki vatandaşlar ise, davul zurna eşliğinde oynadı.


Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Özellikle Helaldı Limanına demirleyen balıkçı tekneleri için önem arz eden Güzelkent köyü ile Helaldı Limanı arasındaki yol için birçok kez yetkili makamların kapılarını aşındırdık. Çok şükür bugüne nasip oldu. Bizim için de özellikle av yasağının kalktığı şu günlerde ihtiyacını önemle hissettiğimiz yol asfaltlama çalışmalarını davul zurna ile karşılamak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da çocukların tehlikeli serinlemesi
    1. Manisa’da çocukların tehlikeli..
    2. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    3. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    4. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    5. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    6. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    7. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    8. İznik’te büyük deniz keşfi
    9. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    10. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    11. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    12. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    13. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    14. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    15. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    16. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    17. Türk çam balı coğrafi işaret projesi..
    18. Adıyaman Belediyesi ‘Satranç..
    19. Belediye otobüsü fiyatlarında..
    20. "İhraç talebi olağanüstü bir durum..
    21. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    22. Rus tekstilciler Adana kumaşına geldi
    23. Erdoğan açılışını yaptı: Herkese..
    24. Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta..
    25. SGK’nın kullanmadığı bilgisayarlar..
    26. Söğüt’e ekskavatör kepçe hibe edildi
    27. Çeşme’de 6 şişme botta 236 kaçak..
    28. Başkan Kavuş: “Zabıkta gören gözümüz,..
    29. Tunceli'de silahlı kavga
    30. "Beğeni sayısını değil kişiliğinizi..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim