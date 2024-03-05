Davul gibi şişen göbeği indiriyor, karnı dümdüz yapıyor! 10 gün boyunca içildiğinde etki gösteriyor
Göbeği eritmek ve karnı düzleştirmek, birçok kişinin hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için bazen doğal ve etkili çözümlere ihtiyaç duyulur. Bu kür tarifi, düzenli olarak 10 gün boyunca içildiğinde etkisini gösteriyor. Göbeğinizdeki değişimi görmek için bu içeceği deneyebilir ve istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Karnı dümdüz yapmak ve şişkinliği gidermek, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Diyetisyen Hatice Nur Ege 10 günde şişkinliği gideren ve karnı dümdüz yapan kür tarifini paylaştı. Doğal içerikleriyle dikkat çeken bu kür tarifi istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilir.
DAVUL GİBİ ŞİŞEN GÖBEĞİ İNDİREN KÜR TARİFİ
Tarif için gerekli malzemeler;
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım limonun suyu
- 1 şişe maden suyu
Tüm malzemeleri bir su bardağında karıştırın ve 10 gün boyunca tüketin. Hamileler, emzirenler ve kronik rahatsızlığı olanlar bu kür tarifini uygulamadan önce doktoruna danışmalıdır.
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