Oruç tutmanın yasak olmadığı günlerde sürekli oruç tutmanın mümkün olup olmadığını araştıranların çoğunun karşısına Davud orucu çıkıyor. Peki, Davud orucu nedir, nasıl tutulur?

Davud orucu nedir? Davud orucu nasıl tutulur?

Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak esasına dayanır. Bu isimlendirme Hz. Davud’un uygulaması esas alınarak sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından yapılmıştır. Bolca nafile oruç tutmak isteyen sahabi Abdullah b.Amr’a Peygamberimiz bu yöntemi tavsiye etmiştir.

Sahabeden Abdullah b. Amr öyle demiştir:

“Rasûlullah (s.a.s.) bana öyle dedi:

Haber aldığıma göre sen geceleri namaz kılarak, gündüzleri de oruç tutarak geçiriyormuşsun.

-“Evet, ya Rasûlallah!” dedim. Rasûlallah;

- Bazen oruç tut, bazen tutma, geceleri hem namaz kıl, hem uyu. Çünkü bedeninin senin üzerinde hakkı vardır, eşinin senin üzerinde hakkı vardır, ziyaretçilerinin (misafirlerinin) senin üzerinde hakkı vardır. Her aydan üç gün oruç tutman sana yeter” dedi. Ben artırılmasını istedim o da artırdı.

-“Ya Rasûlallah! Benim gücüm yerinde” dedim. O,

-“Haftada üç gün oruç tut” dedi. Ben yine ısrar ettim, o ısrar etti. Ben yine;

-“Ya Rasûlallah! Benim gücüm yerinde” dedim. Bu sefer o;

-“Allah’ın Peygamber’i Davud’un orucu gibi oruç tut” dedi.

-Ya Rasûlallah! Davud orucu nedir?” diye sordum.

“-Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı” dedi. (Ahmed, II, 198)