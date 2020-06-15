  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya sakatlığından dolayı sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:09:11 -
David de Gea’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya sakatlığından dolayı sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. Son olarak Manchester United’ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera’ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı