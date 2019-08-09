Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var AK Parti'nin 18.kuruluş yıldönümü kutlamalarının davet listesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’da yer alıyor.

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