0553 313 94 23

Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var

AK Parti'nin 18.kuruluş yıldönümü kutlamalarının davet listesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’da yer alıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:21
Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT- AK Parti, kuruluşunun 18’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti ile yollarını ayıran Ali Babacan’ın arkasındaki isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e davetiye gönderip gönderilmeyeceği merak konusuydu.

Alınan bilgilere göre, davetli listesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Hüseyin Çelik, Egemen Bağış, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Nihat Ergün’ün de yer aldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:21
  1. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde 49. sıraya yükseldi
    1. Türkiye, Global İnovasyon Endeksi’nde..
    2. METİP alanında verilen eğitimler çocuk..
    3. İşçilerden HDP’li belediyenin kıyımına..
    4. Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif..
    5. Altın fiyatları
    6. Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood..
    7. Adapazarı’nda ilk Bebek Bakım Odası..
    8. Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan..
    9. Başkan Kibar ve temizlik işçileri aynı..
    10. Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam..
    11. Venedik’ten cruise gemilerine yasak
    12. Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    13. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    14. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    15. Stres kaşları döküyor
    16. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    17. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    18. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    19. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    20. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    21. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    22. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    23. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    24. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    25. Bursa Nilüfer İrfaniye
    26. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    27. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    28. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı..
    29. Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB..
    30. Albayrak: "Türbülanstan çıktık,..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!