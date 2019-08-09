Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
AK Parti'nin 18.kuruluş yıldönümü kutlamalarının davet listesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’da yer alıyor.09 Ağustos 2019 Cuma 12:21
SEZAİ ERHAN / YENİAKİT- AK Parti, kuruluşunun 18’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti ile yollarını ayıran Ali Babacan’ın arkasındaki isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e davetiye gönderip gönderilmeyeceği merak konusuydu.
Alınan bilgilere göre, davetli listesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Hüseyin Çelik, Egemen Bağış, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergin, Suat Kılıç, Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Nihat Ergün’ün de yer aldığı öğrenildi.
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