"Davet gelirse Ayasofya'ya ilk namaza giderim" diyen Muharrem İnce'den yeni açıklama

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Halk TV’de katıldığı bir programda gazetecilerin, “Peki Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna verdiği “Davet olursa icabet ederim” yanıtı sosyal medyada yankı buldu.

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İnce, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Ezanın davet olduğunu bilmeyecek kadar cahil olmadığını belirten Muharrem İnce, "Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim." dedi.

"Davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi"

İşte İnce'nin o açıklamaları:

“Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak. Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim.

"Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum"

Türkiye bağımsız bir ülke. Bu kararı Türkiye verir. ABD veremez, Yunanistan veremez. Biz veririz. Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kararı veren Atatürk’ü eleştirmesine itiraz ediyorum."