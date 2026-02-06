Davalık oldular! 50 milyonluk dosyada sahte bilirkişi iddiası

Son dönemin en ilginç davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İş insanı Fehmi Öztürk ile Fırat Muşlu arasında uzun bir süredir devam eden 50 milyon dolarlık alacak-verecek tartışması bugünlerde yeni bir davaya yol açtı.

Husumete ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, sürecin başında sahte bir bilirkişi raporu yer alıyor. Fehmi Öztürk ile Fırat Muşlu arasındaki husumetin çözümü için hakem heyetinin görevlendirildiği süreçte, bu ikili arasında soruşturmaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu girdi.

Bu raporu, bilirkişilik yapması yasaklanan Mehmet Doğan’ın hazırladığı ortaya çıktı. Doğan’ın hazırladığı raporda Fehmi Öztürk borçlu çıkarıldı. Ancak, taraflar arasında husumetin derinleştiği bir süreçte Mehmet Doğan, bu rapora karşılık rüşvet aldığını iddia etti. Daha sonra ise bu durumu öğrenen Öztürk’ün avukatları yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yapılan sahteciliği de ortaya koydu. Mehmet Doğan (38) adındaki bir bilirkişiye dosyanın bir örneği teslim edilmiş gibi tutanak düzenlendi. Oysa söz konusu dosya, gerçekte de bilirkişi olarak görev yapan Mehmet Doğan’a değil, bilirkişilikten yasaklanan Mehmet Doğan’a verilmişti. Bilirkişi teslim tutanağını UYAP’a yükleyen kâtibin ise Emre Dirican olduğu belirlendi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken dosya kapsamında ifade veren eski milletvekili Cuma İçten, hakkındaki suçlama için “Bunlar Fehmi Öztürk’ün hayal ürünü. Bu şahıs itibar suikastı yapıyor. Benim siyasi kimliğimi karalamaya çalışıyor” dedi. Fırat Muşlu, Mehmet Doğan’a rüşvet vermesinin söz konusu olamayacağını belirtti. Katip Emre Dirican, "Yasaklı bilirkişi görevlendirmesi yapmam söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Bir başka katip Cemile Ak ise, söz konusu raporun alındığı dosyanın savcı ile hiçbir zaman çalışmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Fehmi Öztürk ile beraber oğlu Ercan Öztürk’ü darp ederek ağır yaralayan Cem Özmüş, bu olaydan bir süre sonra Kartal sahilinde öldürüldü. Cinayete ilişkin tetikçi Yekta Gözen ve yanında bulunan Deniz Morsümbül ise birlikte yurt dışına kaçtı. Firarilerden Morsümbül bir süre sonra Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Koruma Cem Özmüş’ün öldürülme olayın davasında, Fırat Muşlu, ‘azmettirici’ olmakla suçlanıyor.