Dava adamı Üstün’ü dualarla anıyoruz
Faizli sisteme karşı geliştirdiği ‘el birliği’ sistemiyle yüz binlerce vatandaşı ev ve otomobil sahibi yapan dava adamı Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün vefatının 3. yıldönümünde dualarla yâd ediliyor. Eminevim’in kurucusu olan Üstün, 28 Şubat sürecinde cuntacılara karşı dik duruşu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milli iradeden yana takındığı tavrıyla büyük mücadele örneği sergilemişti.
HABER MERKEZİ
Faize karşı geliştirdiği ‘el birliği’ sistemiyle yüz binlerce kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan büyük dava adamı Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün’ün Hakk’a yürüyüşünün 3. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor.
Ömrünü Müslüman Anadolu milletini kredi bataklığından kurtarmaya adayan dava adamı Emin Üstün, 27 Aralık 2019 yılında iş görüşmesi için gittiği Ukrayna’da abdest aldıktan hemen sonra geçirdiği kalp kriziyle, ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Naaşı Karacaahmet Mezarlığına medfun bulunan Üstün, Türkiye genelinde 122 şube ve 1500’den fazla çalışanıyla hizmet veren Eminevim’in kurucusuydu.
Cuntacı alçaklara karşı milli iradeyi savunmuştu
28 Şubat sürecindeki dik duruşu nedeniyle darbecilerin zulmünden payını alan Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı da milli iradeden yana tavır almış ve cuntacı alçaklara karşı büyük mücadele örneği sergilemişti