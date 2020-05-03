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Aktüel

DATÜB ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Türkiye’nin değişik şehirlerinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayında da gıda yardım kolisi dağıtımına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:49:44 -
DATÜB ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Türkiye’nin değişik şehirlerinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayında da gıda yardım kolisi dağıtımına devam ediyor.


DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un gönderdiği gıda yardım kolisi zor durumdaki Ahıska Türkü ihtiyaç sahibi 650 aileye ulaştırıldı. Salgın sürecinin oluşturduğu zor günlerde yapılan erzak yardımı ihtiyaç sahibi aileler tarafından sevinçle karşılanırken, aileler Başkan Kassanov’a teşekkürlerini ilettiler.

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