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DATÜB Gençlik Kolları, Kayseri’de

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı İsmihanKassanov ve gençlik kolları yöneticileri Kayseri’de biz dizi ziyaretlerder bulundular.

27 Ağustos 2019 Salı 17:51
DATÜB Gençlik Kolları, Kayseri’de

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı İsmihanKassanov ve gençlik kolları yöneticileri Kayseri’de biz dizi ziyaretlerder bulundular.


Kayseri Üniversitesi’ni ziyaret eden DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri’den öğrencimiz Haydar Habibov; Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ilemakamında görüştü. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, gelecek dönem öğrenci yerleştirme konusu konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Karamustafa ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Boztosun, Kayseri Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.


DATÜB Gençlik Kolları, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti. DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri’den öğrencimiz Haydar Habibov; geçmiş dönemlerde birlikte projeler gerçekleştirdiğimiz Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.


Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hacı Mehmet Öztürk’le görüşen DATÜB Gençlik Kolları heyeti, yeni dönemde Kayseri’de yaşayan Ahıskalılar için gerçekleştirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. DATÜB Gençlik Kolları, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ni ziyaret etti. DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri’den öğrencimiz Haydar Habibov; Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’la görüştü. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri anlattı. Yeni dönemde üniversitede eğitim alan Ahıskalı öğrenci sayısının artırılması görüşüldü.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:51
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