Datome'nin sağlık durumu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan sarı-lacivertli basketbolcu Datome'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi17 Haziran 2019 Pazartesi 23:55
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında başına aldığı darbeyle hafıza kaybı yaşayan ve özel araçla hastaneye kaldırılan Datome'den iyi haber geldi.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.
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