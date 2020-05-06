Datça’da yaya ve sürücüler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları sosyal mesafe ile diğer trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

6 Mayıs Trafik Haftasının başlaması nedeniyle Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Atatürk Caddesinde vatandaşlar ile araç sürücülerine trafik adabı, yayalara öncelik ve sosyal mesafeyi koruma konularında bilgilendirme yaptı. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Eren Öztürk ile emniyet ve jandarma trafik ve de asayiş ekipleri katıldı. Etkinlikte, maske takmayan araç sürücüleri ve vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti.