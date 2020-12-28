Datça'da ölü yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Gebekum mevkisinde deniz kenarında yürüyüş yapan Ali Rıza Çelebi, sahile vurmuş kaplumbağayı gördü.
Kaplumbağayı denize geri göndermek için çabalayan Çelebi, öldüğünü fark etti.
Çelebi'nin durumu bildirmesi üzerine sahile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri geldi.
Dernek üyeleri, ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarından olduğunu belirledi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplumbağanın balıkçıların ağlarına takılarak öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine konuyu ilettiklerini belirten Sürücü, Merkezden gelen görevlilerin incelemek üzere kaplumbağa ölüsünü aldıklarını kaydetti.