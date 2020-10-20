  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor
Aktüel

Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:25:06 -
Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle belediye önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Belediye ile ruhsat sorunu yaşadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, oturma eyleminin ikinci gününde ellerinde "Başkan sözünü tut", "Hayatımız karardı, ruhsat mağdurları" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir süre oturma eylemi yapan grup, bir sonraki gün için aynı saat ve yerde toplanmak üzere ayrıldı.

Grubun, sorunları çözülene kadar her gün oturma eylemi yapacağı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!
Gündem

Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı: Rusya müdahale ederse Türkiye devreye girer!

Askeri uzmanlar Rusya'nın müdahalesi olmaması halinde 10-15 gün içerisinde Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki tüm topraklarını geri a..
Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira
Gündem

Fehmi Koru FETÖ'nün hezeyanlarına sığındı! Erdoğan ve hükümete çirkin iftira

Kimse tarafından kale alınmamasından dolayı hazımsızlanan Fehmi Koru, FETÖ'nün 'Türkiye'de medyaya baskı' tezine sığınarak Cumhurbaşkanı Erd..
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay