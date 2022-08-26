  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı
Gündem

Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde can salı içerisinde ölüme terk edilen 75 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili olarak iki kişi polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 10:46:00 -
Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Datça Mersincik Burnu kuzeybatı mevkiinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen ve içerisinde 75 düzensiz göçmenin bulunduğu 3 adet can salı tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.A ve S.B.Y isimli şahısların kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıttıkları ve olayın şüphelileri olduğu belirlendi. Şüpheli O.A ve S.B.Y mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23