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Gündem Datça açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Datça açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına 186 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 17:31:00 -
Datça açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salındaki 186 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Öte yandan göçmenlerin arasında ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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