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Yaşam DASK’tın bilgilendirmesi yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Yaşam

DASK’tın bilgilendirmesi yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

DASK, afet bölgesinden son bir haftada yapılan başvuruları açıkladı. Bu açıklama ise yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 17:18:00 -
DASK’tın bilgilendirmesi yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Başkanlığı’nın deprem bölgesinde bir haftada yapılan hasarlı bina başvurusu ve ödenen tazminat miktarına ilişkin açıklaması, bölgedeki yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

DASK’ın konuya ilişkin haftalık bilgilendirmesine göre, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız tarafından bir haftada yapılan hasarlı bina başvuru sayısı 221 bin 663 olarak gerçekleşirken, başvuru sahiplerine ödenen tazminat miktarı da 519 milyon 177 bin lira olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin haftalık bilgilendirmede, “DASK olarak depremin ilk gününden beri vatandaşlarımızın yanında olabilmek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayıları ve işlemi tamamlanarak ödemesi yapılan toplam tutar ekte bilgilerinize sunulmuş olup, bahse konu bilgiler haftalık olarak siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, çok hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.


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