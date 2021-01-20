DASK’tan yüzde 100 sigortalılık için seferberlik

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), tüm ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını teşvik etmek amacıyla “DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyası başlatıyor. DASK’tan yapılan açıklamaya göre, DASK’ın, Türkiye’deki konutların tamamını Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına almak için başlattığı yeni kampanya 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak.

“DASK yaptıran kazanıyor”

Yüzde 100 sigortalılık hedefine yönelik bir seferberlik olarak tanımlanan kampanya kapsamında konut sahiplerine önemli fırsatlar sunuluyor. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası teminatlarını enflasyon oranında artırırken, buna bağlı oluşan prim tutarı farkını ev sahiplerinden almıyor. “DASK Yaptıran Kazanıyor” sloganlı kampanya kapsamında 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 yılına ait Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Tebliği’ne göre hesaplanacak prim tutarlarından doğacak farkı ev sahiplerine yansıtmıyor. Kampanyadan hem ilk kez Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranlar hem de poliçesini yenileyenler yararlanabiliyor.

“Çok önemli bir fırsat”

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, “DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyasını salgın koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Kovid-19 pandemisi tüm dünyada 2020’ye damgasını vuran gelişmeydi ve önümüzdeki yıl da bu konu gündemimizde olmaya devam edecek gözüküyor. Salgınla mücadele ederken üzerine maalesef İzmir’de yıkıcı bir deprem de yaşadık. Depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sahipleri DASK’tan aldıkları tazminatla hem depremin yaralarını sarabildiler hem de pandemi koşullarında güvenle başlarını sokabilecekleri yeni bir yuvaya ulaşma şansları oldu. İzmir deneyimi bize, bu dönemde DASK’ın deprem kadar, pandemiye karşı da önemli bir tedbir olduğunu gösterdi. Bu nedenle tüm ev sahibi vatandaşlarımızın yararlanabileceği ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasını başlattık. Kampanyanın, deprem güvenceli bir Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” Turgut, depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide artış olduğunu belirterek, depremden sonraki ilk hafta Ege bölgesinde günlük poliçe üretiminin yüzde 100’lerin üzerine çıktığını, şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 5 daha fazla olarak devam ettiğini bildirdi.

100 metrekarelik eve 268 TL’ye deprem güvencesi

Kampanya kapsamında İstanbul’da ve İzmir’de 100 metrekare betonarme bir evin yıllık 268 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altına alınabileceğine işaret eden Turgut, “100 metrekare betonarme bir ev, Edirne, Ankara ve Gaziantep’te yıllık 90 TL’ye, Ardahan’da yıllık 129 TL’ye, Ağrı, Artvin, Giresun, Kayseri, Niğde, Rize’de 59 TL, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’de 38 TL’ye, Antalya’da 129 TL’ye ve Bursa’da 173 TL’ye Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olacak. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL olarak hesaplanıyor” ifadelerini kullandı. Bu arada, İzmir depreminden sonra ödenen hasar tazminatlarıyla birlikte DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarı 700 milyon TL’ye ulaştı. DASK’ın hasar ödeme gücü ise geçen yılın kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye yükseldi.