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Ekonomi DASK’tan yüzde 100 sigortalılık hedef
Ekonomi

DASK’tan yüzde 100 sigortalılık hedef

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 17 Ağustos’un 22. yıl dönümünde, depreme hazır olmak için finansal ve operasyonel çalışmaların devam ettiğini hedefin yüzde 100 sigortalılık olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 22:01:00 -
DASK’tan yüzde 100 sigortalılık hedef

DASK’tan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 58’e ulaştı. Bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 70’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesi’nde yüzde 59, İç Anadolu’da yüzde 54, Doğu Anadolu’da yüzde 51, Akdeniz’de yüzde 50, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 50 ve Karadeniz’de yüzde 46 düzeyinde seyrediyor. Yaşayan tüm poliçeler için yıllık prim ortalaması yaklaşık 163 TL ve depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanıyor. DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı toplam hasar ödemesi 1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. DASK, İzmir’de yaptığı ödemeler ile kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en büyük hasar ödemesi tutarına ulaştı. 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından, 30 bin hasar dosyasına 380 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.”

22 yılda gelinen nokta

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, 22 yılda gelinen noktayı çok değerli bulduğunu fakat kapsama giren tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası ile depreme karşı finansal güvence altına alma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Turgut, “Bugün ülkemizdeki sigortalılık oranı yüzde 58’e ulaştı. DASK olarak tüm planlarımızı olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyoruz ve hasar ödeme kapasitemiz Türk Reasürans’ın yönetiminde Kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu kapasite, devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulmuştur ve yalnızca Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin evlerinde oluşacak deprem kaynaklı hasarların tazmini için kullanılacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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