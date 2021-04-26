DASK riskli konutları karşılıyor mu? DASK hasar gören binaları karşılıyor m?

DASK, zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami, yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılıyor. Bunların dışında oluşabilecek herhangi bir olay nedeniyle konuta gelebilecek zarar DASK’ın kapsamına girmiyor.

Yıkım kararı çıkan evi DASK karşılıyor mu?

Binaya güçlendirme yapılacaksa bunu DASK karşılıyor mu? soruları da sorulmakta. Hürriyet’ten Noyan Doğan konuya ilişkin önemli bir yazı kalem aldı. Noyan Doğan yazısında, “Eviniz depremde orta ya da az hasarlandı, DASK hasarınızı karşıladı, sonrasında devlet konutunuzun bulunduğu binayı veya semti riskli bölge ilan etti ya da kentsel döşüme soktu ve yıkım kararı aldı. İşin bu tarafı artık sigortanın sorumluluğunda değil; bu tamamen devletin sorumluluğunda. Dolayısıyla, ‘evime yıkım kararı ya da güçlendirme kararı çıktı, bunun bedeli de bu kadar, bunu da DASK ödesin’ denemez; sigorta da zaten bunu karşılayamaz. Bundan sonrası yardım kapsamına girer ki, bu da sigortanın alanı değil. Eğer DASK, böyle bir oluşum içine girerse, vatandaştan topladığı primleri yardım olarak dağıtmak zorunda kalır ki, o zaman depremlerde hasar ödeyemez. İzmir ve Elazığ depreminde bu nedenle sorun yaşayanları çok iyi anlıyorum ama bu sorun sigorta sistemi ile çözülecek bir sorun değil; kamuyla çözülmesi gerekiyor.” diye yazdı.

Kentsel dönüşüm, DASK’ın kapsamında mı?

Kentsel dönüşüm kapsamında 1.5 milyon konutun döşümü sağlanacak. Başta İstanbul olmak üzere kimi şehirlerde dönüşüm devam ediyor ve riskli binalar yıkılıyor. Kentsel dönüşüm, DASK’ın kapsamında mı? sorusuna da yine Noyan Doğan köşesinde şunları yazdı: “Kentsel dönüşüm, DASK’ın kapsamında değil. Yani, DASK, bu durumda ne ödeme yapıyor ne de yardımda bulunuyor. Bu durumda olan kimi okuyucular da, ‘biz yıllarca DASK’a boşa mı prim ödedik?’ diye soruyor. Depremde nedeniyle konutta oluşacak zarar karşılansın diye sigorta yapılıyor. Her yıl da, bu yıl deprem olursa, sigorta hasarı ödesin diye sigorta yenileniyor. Bugün, kentsel dönüşüm nedeniyle riskli bina ilan edilen konutlar, mesela geçen yıl bir depremde yıkılsaydı DASK, hasarı ödeyecekti, ‘meğer bu bina riskliymiş buna ödeme yapmayalım’ demeyecekti.”