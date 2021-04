DASK riskli konutları karşılıyor mu? DASK hasar gören binaları karşılıyor m?

Kentsel dönüşüm, DASK’ın kapsamında mı? Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Türkiye son dönemlerde İzmir ve Elazığ depremleriyle sarsıldı. Elazığ ve İzmir depreminde hem can kayıplarımız oldu hem de yıkılan binalar ile hasar gören binalar oldu. Her deprem sonrası DASK gündeme gelmekte. DASK neyi karşılıyor? DASK yıkılan binaya ne kadar ücret ödüyor? DASK binanın ne kadarını karşılıyor? DASK hasar gören binaları karşılıyor m? gibi sorular sorulmakta.