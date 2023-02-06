DASK açıklaması şöyle: “6 Şubat 2023 saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Bölgede artçı depremler olmaya devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ve depremden etkilenenlere acil şifalar diliyoruz.

DASK olarak üzerimize düşeni yapmak için görevimizin başındayız. Bu süreçte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”