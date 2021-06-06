DASK nedir? DASK fiyatı ne kadar?

Pek çok kişi son dönemde zorunlu deprem sigortasının ne olduğunu, nerede nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası ne kadara yaptırılıyor?

DASK nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan ve DASK adıyla bilinen zorunlu deprem sigortası; deprem nedeniyle oluşabilecek maddi kayıplara karşı alınabilecek en etkili önlemdir. Büyük bir kısmı deprem açısından yüksek risk taşıyan ülkemizde, 1999 Gölcük Depremi başta olmak üzere büyük zararlara sebep olan birçok deprem yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında faaliyete geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem sigortasını zorunlu hale getirmiştir.

Tüm binalar için geçerli olan ve her yıl yenilenmesi gereken zorunlu deprem sigortası, herhangi bir depremin ardından konutlarda oluşabilecek birbirinden farklı zarar türlerini teminat altına almaktadır. 150.000 TL'e kadar oluşabilecek hasarları karşılayan sigorta türü, yalnızca deprem kaynaklı hasarlarda değil; tsunami, toprak kayması, yangın, patlama ve benzeri durumlarda da konutlarda oluşabilecek maddi zararları da karşılamaktadır. Deprem sigortası, afet dışı nedenlerden dolayı oluşan zararları ve konut içerisindeki eşyalarda meydana gelebilecek kayıpları karşılamadığı için ev koruma ve eşya koruma amacıyla konut sigortası ve eşya sigortası yaptırmak gerekmektedir. Ek olarak konut sigortası fiyatları dahil olmak üzere tüm sigorta çeşitleri için farklı sigorta fiyatları belirlendiği unutulmamalıdır.

DASK neyi neleri kapsar?

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Zorunlu deprem sigortası neleri kapsamaz?

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

Enkaz kaldırma masrafları

Kar kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Tüm bedeni zararlar ve vefat

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası'na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

DASK fiyatı ne kadar?

DASK fiyatı binanın yapısı, şehir ve metrekaresine göre farklılık gösteriyor. Örneğin 100 metrekare 1975 ve öncesi bir bina için bir yıllık DASK ücreti 170 ile 250 lira arasında değişen rakamlara yapılabiliyor. 2019 ve sonrası 100 metrekare bir daire için ortalama 250 liranın gözden çıkarılması gerekiyor. DASK işlemlerini sigorta acenteleri ve banka şubelerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

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