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Ekonomi DASK ne kadar oldu? DASK teminat bedeli ne kadar arttı?
Ekonomi

DASK ne kadar oldu? DASK teminat bedeli ne kadar arttı?

DASK ücreti ne kadar? Zorunlu Deprem Sigortası’nda tarife değişti. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarken betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de yükseltildi. Peki, DASK ne kadar oldu? DASK teminat bedeli ne kadar arttı?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 18:48:00 -
DASK ne kadar oldu? DASK teminat bedeli ne kadar arttı?

 

Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) değişiklikler yaşandı. Her yıl güncellenen tarifeler duyuruldu. DASK teminat bedeli arttı. Peki, ne kadar oldu?

DASK ne kadar oldu?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL'den 268 bin TL'ye çıkarıldı.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) değişiklikler yaşandı. Her yıl güncellenen tarifeler duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi. Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseldi.

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