Daşdemir'den enflasyon yorumu: Allah 3 harflilerden korusun

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Habertürk canlı yayınında enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Daşdemir'in açıklamaları şöyle:

Az önce hararetli bir tartışma vardı. Ersan beyin şikayetini görmezden gelemeyiz. Sokakta bir esnaf kardeşimiz beni durdurup kızartma yağının 1,5 yıl önce kızartma yağı 90 liraydı. Şimdi 600 oldu. Dolar bu kadar artmadı diyor. Şimdi bu arkadaş ulusalcı CHP seçmeni olan bir arkadaştır. Şimdi bu zamları tek başına dolara bağlamak da doğru değil. Burada devletin piyasayı regüle etmesi gerekiyor. Allah 3 harflilerden korusun derler ya, bu üç harfli marketlerin piyasayı domine ettiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Piyasayı konuşuyorsak bu piyasayı karıştıranlara da önlem almak gerekiyor.