  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DasDas'ta yeni sezon başlıyor
Aktüel

DasDas'ta yeni sezon başlıyor

Sevilen tiyatro oyunları, ekim ayında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen DasDas Sahne'de seyircisiyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:20:35 -
DasDas'ta yeni sezon başlıyor

İSTANBUL (AA) - DasDas ekim ayında son dönemin kapalı gişe oyunlarından yaptığı özel bir programla kapılarını yeni tiyatro sezonu için açacak.

Sevilen tiyatro oyunları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen DasDas Sahne'de seyircisiyle buluşacak.

Program kapsamında Şener Şen'i yeniden sahnelerle buluşturan "Zengin Mufağı" oyunu 1- 2 Ekim'de DasDas Sahne'de tiyatroseverlerin karşısında olacak.

DasDas prodüksiyonu oyunlarından "Westend / Batının Sonu" 9 Ekim'de, "Joseph K." ise 16 Ekim'de sanatseverleri ağırlayacak.

Craft Tiyatro'nun bünyesindeki Bergüzar Korel'in tek kişilik oyunu "Kızlar ve Oğlanlar" 14 ve 30 Ekim'de DasDas'a konuk olacak.

Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimlerden oluşan kadrosuyla "Vahşet Tanrısı" da 15 ve 29 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Tiyatroseverlere keyifli anlar yaşatmakla birlikte onların sağlığını ve güvenliğini de ön planda tutan DasDas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle almış olduğu tedbirleri üst düzeyde uygulamaya devam edecek.

Sosyal mesafeli oturma düzeninin yanında online biletleme ve temiz hava ile çalıştırılan iklimlendirme sistemlerinin kullanılacağı mekanda etkinliklerde misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yat..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı