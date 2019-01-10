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Darüşşafaka Tekfen, Karadağ deplasmanında

- Yeşil-siyahlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Buducnost VOLI'ye konuk olacak

10 Ocak 2019 Perşembe 09:56
Darüşşafaka Tekfen, Karadağ deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports HD 3 ve BeIN Sports Haber'den yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iyi bir performans sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle 16 takım arasında son sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 3 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı Darüşşafaka Tekfen 71-63 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:56
  1. Basketbol
  2. Buducnost VOLI
  3. darüşşafaka tekfen
  4. THY Avrupa Ligi

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