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Darüşşafaka, Maccabi FOX'a yenildi

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a deplasmanda 77-58 mağlup oldu.

01 Mart 2019 Cuma 00:02
Darüşşafaka, Maccabi FOX'a yenildi

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a deplasmanda 77-58 mağlup oldu.

Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-10 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-23 üstün gitti.

Son periyoda 57-41 önde başlayan Maccabi FOX, salondan 77-58 galip ayrıldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 21. mağlubiyetini yaşadı.

Normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapan Maccabi FOX ise 11. galibiyetini aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:02
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