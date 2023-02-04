  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

Mustafa Sarıgül partisinin son oy oranını Türkiye'ye ilan etti! 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı

Suriye'de kar yağışı! Kamplardaki siviller zor anlar yaşıyor

Tuğçe Kazaz bombayı patlattı! Türkiye F-35 programına dönecek... Sonrasında bakın neler olacak

Başkan Erdoğan: Masanın altında birbirlerini tekmeliyorlar

CHP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: Bizim gönlümüzden geçen isim...

Önder Aksakal'dan 6'lı Masa'ya sert tepki... Mutabakat metnini yerden yere vurdu

Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor

Türkiye üretecek: Artık dışarıdan satın alınmayacak! Türkiye'de İlk kez yeşil hidrojen vadisi kuruluyor
Gündem Darülaceze Başkanı Cebeci, Yarkadaş ve Özel'e verdiği dersi anlattı
Gündem

Darülaceze Başkanı Cebeci, Yarkadaş ve Özel'e verdiği dersi anlattı

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile olan diyaloğunu Akit TV'de anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 22:38:00 - 2023-02-04 22:46:57
Darülaceze Başkanı Cebeci, Yarkadaş ve Özel'e verdiği dersi anlattı

akittv’de Muharrem Çoşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurumu eleştiren Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile arasında geçen diyayoğu anlattı.

Sunucu Muharrem Çoşkun'un, "Darülaceze'nin kuruluşunun 100. yılında 1995 yılında buranın kurucusu Abdulhamid'in resmi binanın dışına asılmıştı. Kendine Kemalist diyen bazı kişiler Abdulhamid'in resmine yumurta atmıştı. Bugün de böyle şeyler var mı?" sorusuna cevap verdi.

Cebeci, "Çok öteye gitmeye gerek yok bir takım gruplar Darülaceze'ye baskı uyguladılar. Ancak yüzlerce kişi de destek verdiler. Türkiye ve Dünya Darülaceze’yi gördü. Hakkını verdi.
İnsanlar yanlış tanıyor yanlış biliyor. Biz bayramlarda resmi günlerde Abdülhamit ve Atatürk'ün resmini asıyoruz kimse bir şey yapmıyor. Hatta Barış Yarkadaş, Darülaceze'de haksızlık yapıldığına dair bir tweet attı. Ben de çağırdım sen burayı gördün mü de böyle iddialar ortaya atıyorsun. Buyur dedik çık. O da ben bundan sonra bu kuruma destek veririm dedi.

Burada CHP’ye oy veren insanlar da var

Ondan sonra CHP'li Özgür Özel geldi. Konuşup duruyor. “Bir dakika“ dedim “sen buraya gelip bir yardım ettin mi? Burada CHP’ye oy veren insanlar da var. Biz bu işi severek yapıyoruz ekip de öyle.”

Darülaceze sakinleri unutulmadı
Darülaceze sakinleri unutulmadı

Kadın - Aile

Darülaceze sakinleri unutulmadı

RTÜK Başkanı Darülaceze etkinliğinde konuştu! '125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış'
RTÜK Başkanı Darülaceze etkinliğinde konuştu! '125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış'

Gündem

RTÜK Başkanı Darülaceze etkinliğinde konuştu! '125 yıl önce bu sistemi kuran bir deha varmış'

Asmalı: Değerlerimiz Darülaceze’de herkese eşit aktarılıyor
Asmalı: Değerlerimiz Darülaceze’de herkese eşit aktarılıyor

Oruç

Asmalı: Değerlerimiz Darülaceze’de herkese eşit aktarılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı

Darülaceze Şehri gün sayıyor
Darülaceze Şehri gün sayıyor

Gündem

Darülaceze Şehri gün sayıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi
Gündem

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, ABD eski Başkanı Michal Obama'nın 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini..
İnanılmaz keşif haberi! Böylesi görülmedi: Tarihi değiştiren arı kovanı izi çıktı, yeni sırlar keşfedildi
Kültür - Sanat

İnanılmaz keşif haberi! Böylesi görülmedi: Tarihi değiştiren arı kovanı izi çıktı, yeni sırlar keşfedildi

Alman, Mısırlı bilim insanlarının iş birliği ile gerçekleştirilen yeni bir araştırmayı ve Antik Mısır'da bulunan keşif haberini duyurmuştuk...
Alman futbol antrenörü çift taraflı ajan çıktı! Casusluk yaptığı ülke bakın hangisiymiş
Dünya

Alman futbol antrenörü çift taraflı ajan çıktı! Casusluk yaptığı ülke bakın hangisiymiş

Alman futbol antrenörü Carsten Linke'nin, Rusya için yaptığı casusluğa dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Almanya Federal Savcılığı; Linke'nin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23