Darülaceze Başkanı Cebeci, Yarkadaş ve Özel'e verdiği dersi anlattı

akittv’de Muharrem Çoşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk olan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, kurumu eleştiren Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile arasında geçen diyayoğu anlattı.

Sunucu Muharrem Çoşkun'un, "Darülaceze'nin kuruluşunun 100. yılında 1995 yılında buranın kurucusu Abdulhamid'in resmi binanın dışına asılmıştı. Kendine Kemalist diyen bazı kişiler Abdulhamid'in resmine yumurta atmıştı. Bugün de böyle şeyler var mı?" sorusuna cevap verdi.

Cebeci, "Çok öteye gitmeye gerek yok bir takım gruplar Darülaceze'ye baskı uyguladılar. Ancak yüzlerce kişi de destek verdiler. Türkiye ve Dünya Darülaceze’yi gördü. Hakkını verdi.

İnsanlar yanlış tanıyor yanlış biliyor. Biz bayramlarda resmi günlerde Abdülhamit ve Atatürk'ün resmini asıyoruz kimse bir şey yapmıyor. Hatta Barış Yarkadaş, Darülaceze'de haksızlık yapıldığına dair bir tweet attı. Ben de çağırdım sen burayı gördün mü de böyle iddialar ortaya atıyorsun. Buyur dedik çık. O da ben bundan sonra bu kuruma destek veririm dedi.

Burada CHP’ye oy veren insanlar da var

Ondan sonra CHP'li Özgür Özel geldi. Konuşup duruyor. “Bir dakika“ dedim “sen buraya gelip bir yardım ettin mi? Burada CHP’ye oy veren insanlar da var. Biz bu işi severek yapıyoruz ekip de öyle.”