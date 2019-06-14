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Dartta Avrupa ikinciliği

Genç Milli Takım, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

14 Haziran 2019 Cuma 18:27
Dartta Avrupa ikinciliği

ANKARA (AA) - Genç Milli Takım, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Sudenaz Aydın, Hatice Sinem Şengül, Sırrıhan Çalışır, Eren Cengiz ve Özcan Karagöz'ün yer aldığı Genç Milli Takım mücadele etti.

Milliler, çeyrek finalde Hırvatistan'ı 9-3, yarı finalde geçen senenin şampiyonu Rusya'yı 9-6 mağlup etti. Finalde Almanya'ya 9-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Avrupa ikincisi oldu. Genç Milli Takım, geçen yıl da Avrupa üçüncülüğünü elde etmişti.

Şampiyonada, bireysel müsabakalar devam ediyor.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:27
  1. Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası
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  3. Genç Milli Dart Takımı
  4. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu

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