Darphaneye personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında; ilanla detayları duyurulan 7 (yedi) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 3 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı 3 (üç), Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacak.

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