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Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası’na işçi alınacak
Ekonomi

Darphane ve Damga Matbaası’na işçi alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 13 meslek için 85 kamu işçisi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 14:00:00 -
Darphane ve Damga Matbaası’na işçi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16.01.2023 – 20.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

- Noter kura çekimi 23.02.2023 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

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