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Teknoloji DARPA havadan havaya füze taşıyacak drone geliştiriyor
Teknoloji

DARPA havadan havaya füze taşıyacak drone geliştiriyor

Pentagon'un en önemli birimlerinden biri olarak bilinen DARPA'nın havadan havaya füze taşıyabilen drone sistemleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 05:29:00 -
DARPA havadan havaya füze taşıyacak drone geliştiriyor

Pentagon’un araştırma ve geliştirme kolu DARPA, havadan havaya saldırı düzenleyebilen füzeleri taşıyabilecek bir drone geliştiriyor. Füzeleri bünyesinde barındıracak olan drone, savaş uçakları tarafından taşınacak. Böylece drone'ların bünyesinden ateşlenecek olan füzeler, savaş uçaklarından ateşlenecek bir füzenin erişemeyeceği menzillere ulaşabilecek.

Popular Mechanics tarafından yapılan habere göre Pentagon, projenin geliştirilmesindeki ilk aşamada General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile anlaşma yaptı.

Rusya ve Çin de havadan havaya saldırı düzenlerken kullanılabilecek uzun menzilli füze geliştirmek için çalışıyor. Rusya’nın geliştirdiği havadan havaya uzun menzilli füzenin tahmini menzili 124 mil ve Çin’in geliştirdiği PL-15 füzesinin de benzeri bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Şu anda ABD’in kullanmakta olduğu esas havadan havaya uzun menzilli füzesi AIM-120 AMRAAM ise 100 millik bir menzile sahip. ABD’nin havadaki üstünlüğü Çin ve Rusya’nın tehdidiyle karşı karşıya.

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