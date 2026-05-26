Darp edilen kadını kurtarmaya çalıştılar! Dehşeti yaşadılar

Kayseri’de gece saatlerinde yaşanan olay, sokak ortasında şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde bir erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören iki kardeş, saldırıyı engellemek için araya girdi.

İddiaya göre kadını kurtarmak isteyen kardeşler F.K. ve F.K., saldırganın hedefi haline geldi. Şüpheli, iki kardeşi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir erkeğin, kadını darp ettiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş erkek şahıs tarafından bıçaklandı.

Kardeşlerden biri karnından diğeri ise elinden yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kadın şahsıda yanına alarak, araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.