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Aktüel Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu! Tartışma bu yüzden çıkmış
Aktüel

Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu! Tartışma bu yüzden çıkmış

Hatay'da yol kenarında bir damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu belirtildi. Tartışmanın ise damadın yolda hızlı gitmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:15:00 -
Darp edilen gelin, damattan şikayetçi oldu! Tartışma bu yüzden çıkmış

Hatay'da yol kenarında bir damadın geline şiddette bulunmasının ardından, gelinin damattan şikayetçi olduğu belirtildi.

Olay, Belen ilçesinde meydana geldi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, damadın aracı hızlı kullanması sebebi ile başlayan tartışma, damadın geline şiddet uygulamasıyla devam etti.

Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu bildiren valilik, açıklamasında, "Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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