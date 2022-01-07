Daron Acemoğlu'na haddini Nuray Mert bildirdi!

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Yazar Nuray Mert, Daron Acemoğlu ile James A. Robinson'un, "Ulusların Zenginliği ve Düşüşü" adlı kitabını, emperyalizmden bahsedilmemesinden dolayı eleştirdi.

"Emperyalizm ve kolonyalizm teorilerinden de gına geldi" dedik ama, yüzlerce sayfalık kitapta, bari ayıp olmasın diye hiç mi emperyalizm ve kolonyalizmden bahsedilmez?" diyen Mert, "İnanmayacaksınız ama klasik liberal tarihçilik çerçevesini aşan bir durum var burada, daha yoğun bir görmezden gelme çabası söz konusu." ifadelerini kullandı.

Nuray Mert eleştirilerine şöyle devam etti:

Kolonyalist-emperyalist tezler Batı dışı toplumların başlarına gelenleri hak ettiği veya ancak Batılıların kontrolünde gelişebilecekleri şeklindeki görüşlerini açıkça ifade ettikleri için, en azından kolonileştirme ve emperyalist müdahaleler söz konusu olabiliyordu. Acemoğlu/Robinson’u farklı kılan, bu devirde böyle ‘uygunsuz’ şeyler söylememek için konuyu neredeyse toptan yok saymak olmuş.

Aslında bu yaklaşım sadece bu kitaba ve yazarlara mahsus değil. Bu devirde hâlâ kolonyalizm sonrasının koloni dönemlerinden farksız, hatta daha kötü yönetimlerinden bahisle, (çirkin bir tabirle) 'soysuza bıçak vermişler, önce babasını doğramış' demeye getirilen bolca çalışma var. Nitekim bizim teorisyenler de, Afrika’da bağımsızlık sonrası siyasi liderler, kolonyal dönemdekilerle aynı şeyleri yaptılar ama 'işleri daha da beter hale getirdiler' (“post-independence leaders… made things worse”) demekten kendilerini alamamışlar. (s. 360) Sonra, bu adamlara yabancı yardım da (foreign aid) işe yaramıyor; ‘bakın Afganistan’a, bakın Kongo’ya, gelen paraları çar çur ettiler’ diyorlar. (s. 452) Afganistan’da savaş lordlarıyla ABD’nin yaptığı işbirliğinden, uyuşturucu ticaretine dalan yabancı askerlerden, düğünlerde sivil halkı öldüren bombalardan bahis yok.