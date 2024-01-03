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Dünya Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti
Dünya

Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti

Yeniakit Publisher
2024-01-03 11:53:00 -
Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti

İran'da İsrail istihbaratı Mossad adına çalışmakla suçlanan 4 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'da İsrail istihbaratı Mossad adına çalışmakla suçlanan 4 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran yargı erkine bağlı Mizan haber ajansı, İran'ın Cuma günü İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı "sabotajcı" olmakla suçladığı biri kadın dört kişiyi idam ettiğini açıkladı.

İdamlar Batı Azerbaycan eyaletinde bu sabah gerçekleştirildi.

Aralık ayı ortasında İran, Belucistan'da da Mossad ajanı olmakla suçladığı bir kişiyi idam etmişti.

İdam edilen dört kişinin Vafa Hanareh, Aram Omari ve Rahman Parhazo ile Nasim Namazi adlı kadın olduğu belirtildi.
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İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan yargılama videosunda, idam edilen kişilerin Türkiye'de bir Mossad ajanıyla iş birliği yaptıklarını itiraf ettikleri anlar yer aldı.

İdam edilen kişiler yaptıkları işlerin adam kaçırmak, isimsiz hedefleri tehdit etmek, araçlarını ve evlerini ateşe vermek ve cep telefonlarını çalmak olduğunu belirtti.

İdam edilen kişilerin gerçekten suçlu olup olmadıkları ise belirsizliğini koruyor. İran'ın daha önce de başta Beluçlar, Kürtler, Azerbaycan Türkleri ve Araplar olmak üzere idam ettiği muhalifleri işkence altında çeşitli suçları itiraf etmeye zorladığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

hasel

Aynen darısı bize.Ülke casuslarını,zarar vericileri sallandıracaksın.Bundan hafif ceza,ceza sayılmaz.

Burak

Tebrikler İRAN....hainlik ,ajanlık yapanın kellesi böyle uçurulur.. darısı bizim devletin başına.
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