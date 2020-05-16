Darıca Gençlerbirliği’nde bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Futbolcu, Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’de bulunan KYK yurdunda karantinaya alınırken, takım yeni test sonuçları geline kadar çalışmalarını durdurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İsmi açıklanmayan futbolcu sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede yapılan ikinci testin ardından Kocaeli’de bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Covid-19 salgınının ülkemize yayılmaya başladığı ilk günden bu yana izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat göstermiş, gerekli tüm tedbirler alınmış Tesis düzenli olarak dezenfekte edilmiş, maske, eldiven ve dezenfektanın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sürekli olarak kontrol edilerek eksiklikleri giderilmiştir. Tüm oyuncularımız, Teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve takımımız futbolcularından 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri uygulanmıştır. Yapılan test sonuçlarının gelmesi ile birlikte başkanımız Arif Gülen tesislerimize gelerek test sonuçlarını kendisi açıklamış ve bu süreçte futbolcularımızı yalnız bırakmayarak yanlarında olmuş, tesislerde uygulanan izolasyon süreci ve futbolcuların ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmiştir. Testi pozitif çıkan futbolcumuza Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından izolasyon süreci başlatılmış kendisi İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak önce Pandemi hastanesine götürülerek yeni testi uygulanmış ve ardından Sağlık Bakanlığının belirlediği KYK izolasyon merkezine götürülmüştür.

Tesislerimizde Başkanımız Arif Gülen’in talimatı ile tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımız izole edilerek yeni test sonuçlarını beklemektedir. Yeni test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuş ve bu süreci başka vakaya rastlamadan atlatmak için gerekli tüm tedbirleri almıştır."