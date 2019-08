Darende Lisesi 77-78 mezunları hasret giderdi

Darende Lisesi 1977-78 mezunları her yıl olduğu gibi yinebir araya gelerek hasret giderdi.

Her yıl bir arkadaşlarının evinde toplanan mezunlar bu yıl Mehmet Kocamemik’in evinde bir araya geldi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada bir açıklama yapan Mehmet Kocamemik, “Biz 1977-78 mezunları olarak her yıl geleneksel olarak bir araya geliyoruz ve hasret gideriyoruz.Her yıl bir başka arkadaşımızın yaptığı organizede buluşuyoruz bu yıl benim ev sahipliğimde bir araya geldik. Bu vesileyle ülkemizin her bir köşesinde buorganize için gelen onlarca arkadaşımız varbu vesile ile sılahi-rahim yapıyorlar ve dost akrabalarını görme imkanı sağlıyorlar yeni nesil çocuklarımızın da tanışmasına vesile oluyor. Darende’de bu tip gelenekler çok yaygınlaştı. İnşallah bundan sonra da devam edersofralarımızda yöresel yemeklerimiz oluyor. İlçenin tarihi ve turistlik yerlerini geziyoruzkısaca işi icabıülkemizin her bölgesine dağılmış olan 1977-78 mezunlarıher yıl geleneksel olarak ağustos ayında bir araya geliyoruz” diye konuştu.